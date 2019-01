En biografisk film om den kanadensiska sångdivan Celine Dion är på gång, skriver Billboard

Filmatiseringen heter "The power of love" och väntas få premiär 2020.

Både Dion och hennes skivbolag har gett grönt ljus, vilket betyder att filmen har rättigheter till hitlåtar som "All by myself" och “My heart will go on". Filmen är ett franskt projekt och för regin står Valérie Lemercier.