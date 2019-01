Åklagare: Polismans död vid biljakt var en olycka

Bilkraschen i december där en polisman dog var en ren olycka i samband med en insats om misstänkt trafikbrott. Internutredningen om händelsen är nedlagd.

Kvällen den 18 december i fjor kraschade en polisbil i hög fart in i en vägbank på Axel Danielssons väg i Malmö i samband med en biljakt. Polisbilen voltade upp på en gräsplan och under förloppet trycktes taket in. Föraren dog, hans passagerare skadades.

För att ge polisen rätt att reda ut alla delar av förloppet och hämta in allt material som behövs inleddes en utredning om tjänstefel.

– Det är en väldigt låg tröskel för att inleda en sådan förundersökning, sådant gör vi regelmässigt, säger åklagare Lena Kastlund vid Särskilda åklagarkammaren.

– Vi ville bara se så att det inte varit några direkta felaktigheter i polisernas agerande. I det arbetet har vi hållit flera förhör och även tagit in radiotrafiken.

Materialet visar att händelseförloppet började med att poliserna blev snävt omkörda av en VW Golf. Patrullen inledde ett förföljande.

– Man har hela tiden haft kontakt med ledningscentralen. Det är en kort stund som det här har pågått innan avkörningen sker, säger Lena Kastlund.

Bilen stannade inte, utan drog iväg i hög fart. Därmed: flera misstänkta trafikbrott. Jakten gick längs Lindängelundsvägen som mynnar i Axel Danielssons väg. Där svängde bilen vänster in mot stan, medan polisbilen inte klarade kurvan.

– Det verkar ha varit så att han [den avlidne polismannen] har missbedömt situationen, säger Lena Kastlund.

I den flyende bilen fanns två personer, som körde in i en lyktstolpe några hundra meter längre bort. Båda lämnade fordonet och flydde springande.

De kom senare självmant in till polisen. Föraren misstänks för trafikbrott, men är släppt. Han ska ha lånat bilen, enligt vad den registrerade ägaren sagt till Sydsvenskan.

Polismannen som dog i olyckan hedrades med en minnesstund av sina kollegor kort efter händelsen. Han begravdes vid en privat ceremoni där rikspolischef Anders Thornberg höll ett minnestal.