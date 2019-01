Marcus Kinhult är just nu bästa svensk efter den första rundan av Europatourtävlingen i golf i Saudiarabien. 22-åringen gick runt banan på 67 slag, tre slag under par, och är med i toppen. Belgaren Thomas Pieters är i ensam ledning på sju slag under par.

Henrik Stenson inledde tävlingen med en 68-runda, två slag under par, vilket även svenskarna Robert Karlsson och Niklas Lemke gjorde.

Världsettan Justin Rose hade en sämre dag med en parrunda, världstvåan Brooks Koepka hade -1.

Tävlingen pågår.