Lagkaptenen stannar i HK Malmö: "Mycket kvar att uträtta"

Robert Månsson har gått starkt i HK Malmö sedan återkomsten efter nästan två års skadefrånvaro. Nu väljer klubben och lagkaptenen att förlänga kontraktet med ytterligare två år.

- Robban är en viktig del i vårt lagbygge och det gläder oss att han väljer att stanna i HK Malmö de kommande två säsongerna. Med sin personlighet och sina ledaregenskaper är han viktigare för oss än vad många förstår, säger Jörgen Rasmusson, ordförande i HK Malmö, i ett pressmeddelande.

Robert Månsson är optimistisk inför en fortsättning i klubben där han redan har spelat sex säsonger.

- Det känns väldigt bra. Jag trivs jättebra i HK Malmö och med den positiva utveckling vi har i föreningen just nu. Jag har kommit igång bra under hösten efter skadan och jag ser fram emot att bidra till lagets prestation under våren. Jag är fast besluten att kämpa mig tillbaka till minst samma nivå som jag var på tidigare i HK Malmö. Vi har mycket kvar att uträtta tillsammans under våren och slutspelet. Förhoppningsvis bär det hela vägen fram till en ny SM-final.

I kväll startar Handbollsligan om för HK Malmö som tar emot Lugi i Baltiskan.