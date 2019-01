Nano nöter in sin ”come back”

Men det var mycket mer spännande när han kom hit första gången, tycker Håkan Engström om artisten som borde ha vunnit 2017.

Artisten Nano skulle förstås ha vunnit Melodifestivalen 2017, när han tävlade med ”Hold on”, en på många vis egen och mycket mäktig låt som han varit med och skrivit själv och som kändes väldigt mycket som han.

I år är han tillbaka, och det går inte att ta miste. Låten har en tydlig idé – ett destillat av det som kännetecknade hans förra bidrag, det som den gången gjorde honom unik – och orden "come back" bankas in med en envishet som i andra sammanhang än just Melodifestivalen hade kunnat tas för ett tekniskt missöde. Typ: skivan hackar, datorn har hängt sig, artisten är skraj och står och stammar.

Det är inte dåligt, men det är heller inte originellt. Uppfriskande? Kanske, vi får väl se när det finns andra låtar att jämföra med – detta är det första jag hör i årets startfält.

Den här gången har Nano samarbetat med rutinerade festivalproffs. Bland dessa finns Linnea och Joy Deb – som tidigare skrivit festivalhits åt Måns Zelmerlöw, Robin Stjernberg och Ace Wilder – liksom Thomas G:son, som har skrivit fler melodifestivallåtar än du kan räkna till.

Just denna deltävling är just dessa veteraner löjligt överrepresenterade. Makarna Deb är inblandade i tre av startfältets sju låtar, Thomas G:son i fyra.

Den enda låt där ingen av dessa bidragit är ”Mina fyra årstider”. Som då är ett alster från unga arga debutanter? Nej då. Arja är rätt, låten framförs av Arja Saijonmaa som är en av tre upphovsmän. Hon är veteran på riktigt, har varit vuxen längre än övriga deltagare tillsammans.

Men tillbaka till Nano, han är ju det: tillbaka. Jag har nu hört låten tre gånger. Den är maffig, den ropar ut "detta är viktigt" och den har både en gospelkör och ett desperat återkommande utrop (”Gonna come back, come back, come back”) som backar det storslaget ödesmättade.

Den piskas också fram av en elektroniskt stärkt virvelkagge som låter som ett dödligt slag på käften.