Men solosången är en annan femma, menar Håkan Engström.

The Original Five BLUEGRASS. Wipe away those years.

The Original Five har spelat sig rejält varma sedan starten för åtta-nio år sedan och lirar idag bluegrass och country med imponerande fingerfärdighet. Störst intryck på nya fjärde albumet gör Daniel Ohlsson, dobrospelare som är lika vass i egenkomponerade instrumentalspår som i The Stanley Brothers "If that's the way you feel" – den starkaste av tre covers.

Den svaga länken är sånginsatserna, som inte hjälps av att bandet – länge en septett – just nu bara har fyra pers i sättningen. I stämsången glimmar det emellanåt till, men aldrig i solopartierna där därför texterna – som aldrig saknar goda idéer, men heller aldrig bär hela vägen – får lite för stort fokus.