Anna Bergendahl: "Kommit ur det starkare"

Anna Bergendahl har redan vunnit Melodifestivalen en gång. Men att representera Sverige i Eurovision igen, nu med Israel som värd, har hon blandade känslor inför. – Det vore fantastiskt, men också ganska komplicerat med tanke på konflikten, säger hon.

I ett par omdiskuterade röda Converse och med låten "This is my life" gick Anna Bergendahl 2010 från att vara debutant i Melodifestivalen till att ta hem hela tävlingen.

Ute i Europa gick det däremot inte lika bra. 2010 blev året som Sverige för första, och fortfarande enda gången inte lyckades kvala in till finalen i Eurovision Song Contest.

– Det har inte varit någonting som har varit jättesvårt för mig, men det har ändå satt sina spår, berättar Anna Bergendahl för TT.

Efter segern i Melodifestivalen för nio år sedan och den efterföljande floppen har hon turnerat i Sverige, spelat in musik i USA och börjat på läkarlinjen. När Anna Bergendahl fick erbjudandet om att vara med i tävlingen igen blev hon tvungen att fundera innan hon tackade ja.

– Vill jag tävla i musik igen? Kan man göra det? Jag bestämde mig för att det kan man, berättar hon.

Den här gången heter bidraget "Ashes to ashes"

– Den har ett budskap om "självpepp" som jag behöver ge till mig själv och som jag hoppas att jag kan ge till dem som lyssnar. Det handlar om att ta sig ur någonting svårt och att vara sin egen hjälte, säger hon.

Anna Bergendahl har själv nyligen gått igenom en tuff period fylld av panikångest i samband med att hennes pappa drabbades av sjukdom.

– Jag har verkligen kommit ur det starkare. Det var hemskt att ha panikångest men jag har lärt mig så mycket. Jag är ödmjukare som människa och inför psykisk sjukdom, berättar hon.

Titeln "Ashes to ashes" kommer från Bibelns "Av jord är du kommen …".

– Jag är inte kristen på det traditionella sättet men jag har något slags tro och jag älskar bibliska metaforer, metaforer från Koranen och alla möjliga religioner. En dag ligger vi alla i jorden och det är ett kretslopp som går runt, runt. En dag kommer ingen att minnas oss.

För henne handlar det om att ta vara på livet.

– Jag har lärt mig som läkarstudent att det finns inga garantier för någonting. Det är väldigt klyschigt men jag får träffa patienter som inte vet ifall de har någon morgondag, säger hon.

Bidraget går i ett snabbare tempo än "This is my life" och på scenen har hon tagit hjälp av Zain Odelstål och Dennis Bröchner, som ligger bakom både Benjamin Ingrossos och Robin Bengtssons vinnarnummer de två senaste åren. Scenen är klädd med buskar och i bakgrunden syns även träd.

– Det har inte skett förut på Melodifestivalscenen, det är inte något tekniskt nummer men komplicerat ändå. De som jobbar på scenen kommer att ha mycket att göra, berättar hon.

TT: Hur skulle du känna inför att representera Sverige i Eurovision Song Contest i Israel?

– Det vore fantastiskt, men också ganska komplicerat med tanke på konflikten. Jag har en personlig åsikt som jag inte kan dela med pressen, oavsett om mina sympatier skulle vara med Israel eller Palestina. Där får jag försöka att separera mina åsikter från mig som artist och representant för Sverige, säger hon.

Fakta Anna Bergendahl Anna Bergendahl föddes 1991 i Nyköping och blev känd efter att ha medverkat i "Idol" 2008 där hon slutade på en femteplats. Två år senare medverkade hon i Melodifestivalen för första gången där hon tog hem hela tävlingen med låten "This is my life". I Eurovision Song Contest tog hon sig inte vidare från semifinalen. År 2016 började Anna Bergendahl studera till läkare. Nu är hon aktuell i Melodifestivalen 2019 med bidraget "Ashes to ashes", som hon har skrivit tillsammans med Thomas G:son, Bobby Ljunggren och Erik Bernholm.