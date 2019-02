Det blir fyra extraföreställningar av Ola Salos krogshow på Rondo i Göteborg i vår. "It takes a fool to remain sane" som hade premiär i förra veckan är Salos första egna show, och i den spelar han mängder av låtar från tiden med The Ark.

Ett femtiotal föreställningar är redan planerade, men nu släpps alltså biljetter till extraföreställningar den 2 och 3 maj samt två föreställningar den 4 maj.