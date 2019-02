Idag lever allt fler människor på gatan i skuggan utav samhället. Hundratals hemlösa i Malmö saknar möjligheter att återfå ett vanligt liv. Med missbruk och sociala och ekonomiska problem hindrar detta möjligheten att komma in på bostadsmarknaden och ha ett fungerande socialt nätverk. Det är dags att en förändring sker.

I Malmö har antalet hemlösa barn under det senaste året ökat med 1,9 procent, enligt Socialtjänstens statistik. Denna siffra har på fem år fördubblats. Svaret på varför talet har ökat finns både i strukturell hemlöshet, vilket är den främsta anledningen till hemlöshet i Malmö, och omfattar personer som på grund av ekonomiska problem har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och då även att få en bostad. Strukturell hemlöshet ökar just nu mer än den sociala hemlösheten, som i sin tur innebär att personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa saknar bostäder.

De människor som lever i strukturell hemlöshet är oftast immigranter som hamnar utanför samhället och inte har några sociala band i Sverige. Många har därför inget stödsystem i form av släkt och vänner, vilket inte ger något annat val än att hamna på gatan.

För att vända denna trend behövs det större satsningar från kommunens sida på bättre stödgrupper, kontaktnät och handledning från samhället till att komma in på arbetsmarknaden. Det krävs ett ökat intresse från politiker och från allmänheten att släppa in dem som har hamnat utanför. Vi vill se att fler bostadsrättsföreningar börjar acceptera försörjningsstöd som inkomst eftersom att bostadskostnader faktiskt ingår i försörjningsstödet. Detta kommer att underlätta enormt för hemlösa att kunna skaffa sig en bostad, och därmed kunna bygga upp sitt liv igen. Det är vi som behövs och det är vi som gör skillnad.

Vi vill se en förändring. Den här trenden tillhör inte bilden av det samhälle vi vill leva i. Därför vill vi se engagemang för att motverka den strukturella hemlösheten och en vilja från allmänheten att hjälpa den grupp människor som lever på gatan på grund av att de saknar pengar och resurser.

Nu är det dags att ändra förutsättningarna för dem som är som mest utsatta i samhället och skapa de rätta verktygen för att ta sig ur hemlöshet.

Malmö har en stor social problematik. Den går varken att lösa på en dag eller på ett år, men om vi arbetar tillsammans mot hemlöshet finns lösningen närmare än vi tror. Vad som behövs är att du och jag, vi unga och alla andra stöttar de hemlösas tidning, swishar bidrag till Stadsmissionen, skänker kläder och engagerar oss på olika sätt. De som bestämmer behöver vända sina blickar mot dem som är mest utsatta och avsätta större resurser för att rädda barn från en hemlös uppväxt.

Hilda Friberg

Elsa Anderberg

Märta Löfmark

Jakob Hansen