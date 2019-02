Litteraturpris till asylsökande författare

Den kurdiske författaren och journalisten Behrouz Boochani tilldelas Victoriapriset, Australiens mest prestigefulla litteraturpris. Han får priset på 655 000 kronor för debutromanen "No friends but the mountains", som han skrivit på sin mobiltelefon från ett flyktingläger på ön Manus i Papua Nya Guinea.

Boochani har befunnit sig i flyktinglägret i Stilla havet sedan han plockades upp från en flyktingbåt på väg mot Australien för sex år sedan, och säger att han hoppas att priset ska kasta ljus på de omkring tusen personer som befinner sig i kustnära australiska flyktingläger.

"Jag kan inte fira denna bedrift medan jag ser oskyldiga människor lida runt omkring mig", skriver han i ett SMS.

Bocchani har tidigare kritiserat Australiens hårda flyktingpolitik. Asylsökanden som hittas till sjöss skickas till läger där de blivit kvar i åratal och tillåts inte sätta sin fot i Australien, varpå Bocchani inte kunde närvara vid torsdagens prisceremoni.

Bochanni skrev boken på sitt modersmål farsi och skickade, i rädsla för att lägervakterna skulle konfiskera texten, ett kapitel i taget via en meddelandetjänst på mobilen till en översättare i Australien.