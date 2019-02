Programledarna lovar överraskningar

Fakta

Det går att rösta både med Melodifestivalens app och via telefon. Nytt för i år är att det inte går att sms-rösta.

1. Nano: "Chasing rivers"

Telefonröster: 099-208 01 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 01 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

2. High15: "No drama"

Telefonröster: 099-208 02 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

3. Wiktoria: "Not with me"

Telefonröster: 099-208 03 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 03 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

4. Zeana featuring Anis Don Demina: "Mina bränder"

Telefonröster: 099-208 04 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 04 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

5. Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider"

Telefonröster: 099-208 05 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 05 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

6. Mohombi: "Hello"

Telefonröster: 099-208 06 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 06 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)

7. Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Telefonröster: 099-208 07 (3,60 kronor per röst) eller 099-908 02 (9,90 kronor per röst, varav 9,20 kronor går till Radiohjälpen)