Reuterswärd och Bourgeois intar Moderna Museet i Malmö

Carl Fredrik Reuterswärds semesterprojekt och hans första vänsterhänta målningar tar nu plats på Moderna Museet Malmö. Samtidigt öppnar en utställning där Louise Bourgeois verk presenteras i relation till svenska och internationella konstnärer.

Den 19 januari 1963 hittade man en radannons i New York Herald Tribune. ”Carl Fredrik Reuterswärd. Closed for holidays 1963–1972”. Det innebar början på en ”semester” för den svenske konstnären som under nio år skulle lägga kraft på att skapa nio objekt med den sammahållande titeln Kilroy.

Nu står dessa nio objekt samt radannonsen på Moderna Museet Malmö och utgör en del av den nya utställningen ”Alias: CFR” som öppnar lördagen den 2 februari.

Vad är det som är så intressant med Carl Fredrik Reuterswärd?

– Att han är så mycket mer än Non-Violence-skulpturen. Han brukar benämnas som ett enmanskollektiv och det är passande med alla hans alter egon. Han har sysslat med skulptur, måleri och poesi. Just den rikedomen är det nog många som inte känner till, säger Moderna Museets Malmös Andreas Nilsson som curerat utställningen ”Alias: CFR”.

Utställningen fokuserar på Reuterswärds tidiga 60-tal med de konceptuella Kilroy-verken kombinerade med hans sena expressiva målningar från 1998-2001. Då hade Reuterswärd drabbats av en stroke och var tvungen att lära sig att måla med vänster hand istället för höger.

– Det finns en känslomässig närhet i dem som han tidigare försökte distansera sig ifrån. Här syns mer hans privata jag, säger Andreas Nilsson.

Bland de konceptuella tidiga verken finns ”The complete list of invented artists”.

– Han tyckte att det inte fanns några intressanta konstnärer längre, så han gjorde en lista med påhittade konstnärer som han tyckte vore intressanta, berättar Andreas Nilsson.

Han berättar att många idag tänker på Reuterswärd som en skånsk konstnär trots att han bara bodde i Landskrona kommun sina sista sex år i livet. Innan dess var det Stockholm, Paris, New York och Schweiz. Men hans kärlek till Landskrona visades i donationen han gjorde till staden i form av 250 verk i ”Non-Violence”-serien. Moderna Museet har en stor mängd Reuterswärd-verk i samlingarna och det är bara en del av dem som ingår i ”Alias: CFR”.

På lördag öppnar samtidigt en annan utställning och där har Moderna Museet Malmö plockat fram alla verk man har i sina samlingar av en av 1900-talets allra mest kända konstnärer: Louise Bourgeois. I ”Blue is the color of your eyes” finns fem Bourgeois-verk och de har kompletterats med besläktade verk av andra konstnärer.

– Urvalet har handlat mer om hur man kompletterar Bourgeois. Vi har sett trådar som vi kan dra mellan de olika konstverken, säger Andreas Nilsson.

I ”Blue is the color of your eyes” ingår verk av elva olika konstnärer. Alltifrån Sofia Hulténs hopplösa stege som är svår att använda på grund av sina tillagda trappsteg till Mette Prawitz kostym för havande män gjord av tätningsband.

Utställningarna ”Alias: CFR” och ”Blue is the color of your eyes” öppnar lördagen den 2 februari. Den förstnämnda pågår till den 5 maj i år, medan den senare är kvar till januari 2020.