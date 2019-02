Svenska UFC-stjärnskottet jagar sjätte raka

En udda oneliner satte honom i rampljuset. Med Conor McGregor i sin vänkrets och fem raka segrar i ryggsäcken siktar svenske David Teymur på att nå högst i UFC:s tuffaste viktklass. – Jag ska in där och sätta Sverige på världskartan ännu en gång, säger 29-åringen inför lördagens fajt mot Charles Oliveira.

Allt började egentligen med en oplanerad förolämpning i UFC:s realityserie The Ultimate Fighter 2015. I ett ordgräl mellan irländske stjärnfajtern Conor McGregors lag och Urijah Fabers lag bröt sig en svensk, för fajtingpubliken då okänd, nykomling in i grälet och yttrade orden: "Take care of your underwear" till bantamviktsstjärnan Cody Garbrandt.