Dygnet runt

Ozzy, So & Such, Riket och Dilan & Moa vinnare på Nöjesguidens gala

Rapparen Ozzy, krogen Riket, modeskaparen Hi On Life och musikkollektivet So & Such blev några av alla vinnarna när Nöjesguiden delade ut sitt årliga Malmöpris på lördagskvällen.