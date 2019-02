Erfarenhet mot frejdighet i Super Bowl

Vad väger tyngst? Rutin och erfarenhet eller talang och ungdomlig frejdighet? Årets Super Bowl, den 53:e i ordningen, mellan New England Patriots och Los Angeles Rams ställer de två motpolerna mot varandra.

Om man inte har följt de två lagens väg genom NFL-säsongen till årets final i Atlanta natten till måndagen så räcker det egentligen med att titta på laguppställningarna för att förstå skillnaderna mellan New England Patriots och Los Angeles Rams.

På ena sidan, en av NFL:s främsta tränare genom tiderna i Bill Belichick, 66, tillsammans med ligans kanske bästa quarterback genom tiderna i Tom Brady, 41.

New England har varit där förr, så sent som för ett år sedan när man föll mot Philadelphia i finalen, och har nu tagit sig dit igen. Med chansen att plocka hem sin tredje NFL-titel under 2010-talet i sin tredje raka Super Bowl.

Och Tom Brady är den typ av spelare som, bevisligen genom åren, kliver fram när det gäller som mest.

– En sak som inte förändrats genom åren med Tom Brady är hans förmåga att storspela i de viktigaste ögonblicken av en match. När en match ska avgöras så spelar han sin bästa fotboll, säger Kurt Warner, tidigare quarterback i Rams som fick möta Brady i Super Bowl 2002 när veteranen tog sin och Patriots första NFL-titel, enligt AFP.

17 år senare, natten till måndag, gör Tom Brady sin nionde Super Bowl med chansen att vinna sin och klubbens sjätte titel.

– Det viktigaste för mig är att spela mitt bästa. Jag tänker inte längre fram än så, säger veteranen.

Om den rutinen och erfarenheten inte finns på andra sidan, hos Los Angeles Rams, så finns i stället något annat.

33-årige Sean McVay blir vid en seger mot New England den yngste huvudtränaren att vinna Super Bowl. Under sitt andra år som ansvarig för klubben har McVay lyckats pussla ihop ett av ligans mest sprudlande och dynamiska lag.

Spindeln i nätet – kreative quarterbackesset Jared Goff, 24.

När han efter att ha blivit draftad för tre år sedan anlände till LA Rams så kom han till ett av ligans svagare lag som avslutade 2016 års grundserie med bara 4 vinster på 16 matcher.

Nu är han i stället nyckelpjäsen i ett av ligans mest spännande manskap.

– Det är många av grabbarna som var i det laget (2016) som är i det här laget, och det känns bra att säga att vi lyckades vända på det, säger Goff enligt AFP.

Tränare McVay beskriver sin quarterback som en orädd spelare som inte låter med- och motgång påverka spelet.

– Det är bara så jag är. Jag har ett bra perspektiv på spelet och försöker bara njuta. Vissa är bättre när de är känslomässiga, vissa är det inte, säger Goff.

Los Angeles Rams gör sitt första Super Bowl som just Los Angeles Rams. St Louis Rams, som laget hette då, har vunnit en gång (2000).

Fakta Tio senaste Super Bowl-finalerna 2018: Philadelphia Eagles–New England Patriots 41–33. 2017: New England Patriots–Atlanta Falcons 34–28. 2016: Denver Broncos–Carolina Panthers 24–10 2015: New England Patriots–Seattle Seahawks 28–24. 2014: Seattle Seahawks–Denver Broncos 43–8. 2013: Baltimore Ravens–San Francisco 49ers 34–31. 2012: New York Giants–New England Patriots 21–17. 2011: Green Bay Packers–Pittsburgh Steelers 31–25. 2010: New Orleans Saints–Indianapolis Colts 31–17. 2009: Pittsburgh Steelers–Arizona Cardinals 27–23.