Nöje

Henriksson tillbaka på Svensktoppen

Linnea Henriksson är tillbaka på svensktoppen med sin "Så mycket bättre"-tolkning "Den stora dagen", som går in på listans åttondeplats. Smith & Tell ligger kvar på förstaplatsen med "Forgive me friend" och Molly Sandén klättrar tillbaka till andraplatsen med "Större".