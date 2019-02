Ett flertal flygförbindelser mellan Malmö Airport och Stockholm är inställda eller försenade som en följd av snöfall i stora delar av landet. Även flera flyg mellan Stockholm och Kastrup har ställts in.

Det är både avgångar till Stockholm och ankomster från Stockholm som har ställts in.

De inställda förbindelserna gäller turer till och från Arlanda och Malmö Airport, enligt Swedavia som driver flygplatserna.

Fem flygningar från Arlanda till Kastrup är inställda under eftermiddagen och kvällen, meddelar Copenhagen Airport på sin hemsida. Tre avgångar från Kastrup till Stockholm har ställs in under eftermiddagen.