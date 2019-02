Fjortonde upplagan av Litteralund satsar på allvar

Program för skolor, illustratörer och allmänhet 7-12 april. Bland gästande författare märks Johanna Thydell, Lotta Olsson, Mats Strandberg och Christina Wahldén.

Den 10-12 april möts ett sextiotal författare och illustratörer i Lund för Litteralund-festivalen. Det blir workshops, samtal och föreläsningar.

I år ligger ett särskilt fokus på allvar. Vad innebär det att skriva om allvarliga ämnen för barn? hur skriver man om jobbiga och svåra ämnen, men ändå med lätt hand?

Besökarna kan också få veta mer om Läsfrämjandets projekt Läslandet, om normkreativitet i barnböcker och om den tioårsjubilerande spoken word-satsningen Revolution Poetry.

Från Australien kommer en av kontinentens mest populära barnboksförfattare, Andy Griffiths. Från Finland ansluter fyra författare och illustratörer. Ett flertal svenska författare finns förstås också med:; bland dem finns Petrus Dahlin, Johanna Thydell, Åsa Lind, Lotta Olsson, Mats Strandberg, Christina Wahldén och Flora Wiström.

Också illustratörer får sitt lystmäte. Under rubriken "Work in Progress" genomförs ett utvecklingsprogram för just illustratörer, och det arrangeras även masterclasses för bildskapare.

Festivalen inleds söndagen den 7 april med ett öppet familjeprogram på Stadsbiblioteket. Mellan 8 och 12 april kan Lunds skolor ta del av ett särskilt utbud för dem. Det offentliga programmet är ännu inte helt fastställt – fler programpunkter och deltagare tillkommer, skriver Litteralund i ett pressmeddelande.