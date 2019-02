Ionnalee släpper nytt och åker på USA-turné

Sångerskan Ionnalee, som även gett ut musik och audiovisuella produktioner under namnet Iamamiwhoami, släpper sitt andra album i maj. Dessutom kommer hon att turnera i USA och Kanada under april. Hon genomförde en liknande turné i fjol, finansierad via en insamling på sajten Kickstarter. På fem dagar fick hon ihop 750 000 i stöd av sina fans.

"När turnén äntligen blev verklighet blev jag helt knockad av publikens respons. Det förändrade mycket för mig att få uppleva det. Efter mitt sista album hade jag ingen plan att gå tillbaka in i studion. Jag har varit utmattad och har kämpat med hälsa och motivation att ens fortsätta att arbeta som artist. Trots det så fann jag mig själv i studion varje chans jag fick, så inspirerad av hela den synergin som jag upplevde med publiken från scenen att det satte i gång en process. Jag ville ge tillbaka till publiken”, säger Ionnalee i ett pressmeddelande.

Det nya albumet heter "Remember the future" och släpps 31 maj.