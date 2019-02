Max Wiman: Med alla på tårna går det fortare fram

Visst handlar det om Chelsea nu, men det är en viktig ingrediens på sikt.

För några år sedan satt jag ganska ofta och förundrades över hur Malmö FF:s U21-lag kunde göra så bleka insatser, trots att det i själva verket handlade om ett B-lag med landslagsmeriterade spelare som borde göra allt för att slå in dörren till en startplats i A-laget. Till och med Åge Hareide erkände att det var ett problem under hans tid.

Skillnaden - framför allt i andra halvlek - när vi här i Marbella i fortsatt underbar vårsol och ytterligare någon plusgrad på termometern såg MFF dag två mot Krasnodar i jämförelse med den tiden är himmelsvid.

Att nuvarande MFF-tränaren Uwe Rösler är en tuff och tydlig man har ni väl lärt er vid det här laget och ni har möjligen också läst hur han betonar att han talar om en trupp och inte en A- och B-uppställning.

Det går ju ändå inte att undvika att det finns en "startelvan just nu" och det är förstås även spelarna medvetna om. Men Uwe Rösler är väldigt tydlig mot spelarna - alla ska ge allting alltid. En självklarhet kan tyckas, men jag har sett alltför många både etablerade och unga på väg upp inte göra det, just när de insett att de är utanför just där och då.

MFF rivstartade mot det unga Krasnodar som i alla fall då liknade just ett U21-lag och rev upp hål i det ryska försvaret framför allt på vänstersidan genom Egzon Binaku och Arnor Traustason.

Två exempel på att man kan vara på olika ställen i hierarkin även utanför laget. Binaku har knappast varit nära spel, Traustason balanserar hela tiden och när nu Oscar Lewicki är ytterst osäker på spel - min tolkning - mot Chelsea, vet han att han är mycket nära.

Båda krigade nu och gav sitt yttersta, liksom hela laget i inledningen. Sen var det som att det gick lite för lätt och kollektivet och individerna gick ner sig.

Men när de kom ut till andra halvlek, så måste Rösler ha kört den ljudlösa hårtorken (stod nära omklädningsrummet men hörde inget), för då var den där igen och den höll över 45 minuter: energin, viljan, kampen.

Förvisso bara i en träningsmatch, men alla visade verkligen att de vill vara med och slåss om en plats. Det var ett bra fokus, flera bra kombinationer - länge på vänsterkanten, men sista 25 kom också Eric Larsson & Romain Gall i gång på andra sidan.

Säger inte att någon tog en plats, men Carlos Strandberg gjorde inte bara målet utan tog jobbet (skulle nog haft en straff också) och visade att han vill utmana, vill pusha Marcus Antonsson och Markus Rosenberg och det vill förstås Guillermo Molins också.

Precis så ska det vara, det är bara ett exempel - Egzon Binaku var ett annat, Franz Brorsson likaså. Adi Nalic fortsätter att ta för sig trots sin ungdom och Anel Ahmedhodzic visade embryon till vad han kan.

Visst handlar det om Chelsea nu, men på lite längre sikt är det här ingrediensen som kan få MFF att klara ett stentufft program även 2019 och som kan pressa alla i truppen till att bli ännu lite bättre.

Med alla på tårna går det fortare fram.