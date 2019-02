De kan få årets fotobokspris

En skildring av autism, möten med Förintelseöverlevande och en farmoders uppväxt i dåvarande Rhodesia – det är ämnena för några av de böcker som kan få Svenska Fotobokspriset. Sammanlagt är fem nominerade: Mikael Jansson för "Witnesses. Överlevande från Förintelsen", Ulf Lundin för "Monumentet", Anna Clarén för "När allt förändrades", Kalle Sanner för "Lukas/Markus" och Helga Härenstam för "In waiting for what is to come (Journal)".