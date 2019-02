Lund

Lunds kommun går plus – men långt från målet

Lunds kommun gick 48 miljoner kronor plus under förra året. Det är bättre än budgeterat, men långt under det finansiella målet.

Henrik Weimarsson är ekonomidirektör i Lunds kommun. Bild: Albin Brönmark På måndagseftermiddagen fick politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott information om kommunens preliminära resultat för 2018.