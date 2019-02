Slutpussat på Panic at the Disco-sångaren

Fans som passar på att ge Panic at the Disco-sångaren Brendon Urie en puss när han ger sig ut i publiken under konserter måste genast sluta. Annars riskerar de att bli utslängda, skriver NME

Det var bandets turnéledare, Zack Hall, som via Twitter upplyste Las Vegas-bandets fans om att han fått nog av det närgångna beteendet.

"Om jag ser det kommer du att bli utslängd från showen direkt. Punkt slut", skrev Zack Hall.

Efter utspelet bekräftade Brendon Urie själv att han finner de ovälkomna kyssarna besvärande.

– Jag kramade en tjej och hon kysste mig på halsen. Och det var... usch, kompis, en kyss på halsen är så intim också, säger Brendon Urie i ett videoklipp på Twitch och fortsätter med en rak uppmaning:

– Snälla, sluta pussa mig.

Om fansen kommer att lyda sångaren återstår att se. Panic at the Disco har inga Sverigespelningar inplanerade den närmaste tiden, men bandet kommer bland annat till Nederländerna, Storbritannien och Tyskland under våren 2019.