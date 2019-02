Beast In Black är mer 80-tal än 80-talet, konstaterar Jonn Palmér Jeppsson.

Beast in Black Metal. From hell with love.

För några år sedan gjorde svenske regissören David Sandberg succé med "Kung fury", en film som rakt igenom består av kärleksfullt återvunna klichéer från åttiotalets actionfilmer. Absurditeten är underhållande, men glimten i ögat onödigt tydlig.

Hårdrockens närmaste motsvarighet är finsk-grekiska Beast in Black. De låter som om Udo Dirkschneider och Bon Jovi gjort heavy metal av Modern Talking, modellerat syntriff efter "The final countdown" och inspirerats estetiskt av Manowar. Bonnie Tylers "Holding out for a hero" och Carolas scenfläktar anas också i de minutiöst finslipade låtarna. Musiken låter mer åttiotal än åttiotalet någonsin gjorde och gränsen mellan briljans och idioti är hårfin, men just därför framstår Beast In Black som en återvinningscentral snarare än en sopstation.

Elva låtar på raken är mastigt, men till skillnad från "Kung fury" finns här nästan ingen ironisk distans som förstör. Bara balladen "Oceandeep" låter som ett Spinal Tap-skämt. Beast In Black vet vikten av att ta fånerier på största allvar.