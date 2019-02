"Gulligt att alla vill para ihop oss"

Liamoo och Hanna Ferm gjorde succé med en duett redan i "Idol". Under Melodifestivalen uppträder de tillsammans igen – och sjunger om vikten av att älska. – Vi har en speciell kemi på scen, säger Liam Cacatian Thomassen.

Det är hans andra gång men för henne är det premiär. Hanna Ferm och Liamoo, Liam Cacatian Thomassen, hjälper varandra att hålla nerverna i styr när det är dags för duon att inta Melodifestivalens scen. Första gången de uppträdde med varandra var i "Idol" 2017 då Hanna Ferm deltog. Deras tolkning av "Love me harder" blev överöst med beröm och redan då väcktes idén om ett samarbete.

– Det känns som att det blev en hajp, och det klippet har fått över en miljon streams, inte ens mina egna fredagsfinaler gick över det. Dessutom klickade vi, säger Liamoo.

Att det blev just Melodifestivalen tycker de känns kul, eftersom det är ett bra fönster att synas i. Även om duetter inte längre är så vanliga där tror de på låten. Och deras kemi har bara blivit bättre.

– I "Idol" kände vi inte varandra och det var nervöst, stelt och pirrigt. Nu vågar vi prata mer och ta på varandra, säger Liamoo och lägger armarna runt Hanna.

– Vi kan prata om allt, säger hon och skrattar.

Romansryktena tog fart redan under "Idol". Och bättre lär det inte bli av att "Hold you" handlar om just kärlek. Duon har blivit vana att svara på frågor om huruvida de är ett par. Hanna Ferm tycker det är lite gulligt att alla vill para ihop dem. Delvis tror hon att det handlar om kemin de har på scen.

– När jag står på en scen kan jag inte låtsas utan väl där känner jag det jag sjunger, säger hon.

Låten går i "midtempo" och Liamoo beskriver den som episk och lite "spejsig". Den handlar om att få hjärtat krossat och hur viktigt det är att ändå våga älska igen. Det är något de båda har kämpat med.

– Jag har varit singel i fem år sedan mitt enda förhållande. Det blev så tomt, tyst och mörkt när det tog slut så jag tänkte att jag aldrig ska ha ett förhållande mer. Låten handlar om att vi varit där men att man ändå måste öppna upp, säger han.

Nu använder Liamoo erfarenheterna som drivkraft, det har blivit en källa att ösa äkta känslor ur. Likadant är det för Hanna Ferm. Hon bröt upp från ett förhållande strax före "Idol", och beskriver det som en "intensiv och traumatiserande" upplevelse.

– Jag kände mig sviken både i kärlek och vänskap och det tog lång tid tills det att jag inte kände hjärtesorg hela tiden.

Som forna "Idol"-deltagare kanske de har kvar sina fans i stugorna? Det hoppas duon på, men ingen av dem vill tänka på alla förväntningar. Att tippas som vinnare gör dem bara mer nervösa.

Gör deras unga ålder att det är extra jobbigt med förväntningar och artistliv?

– Nej, jag har längtat efter att det ska köra i gång för jag började med musik när jag var 15 år. Då rappade jag och tänkte "tänk när jag står på en riktig scen", säger Liamoo och Hanna Ferm håller med:

– När folk frågar om mitt slutmål har jag alltid sagt att jag vill fortsätta utvecklas och utmana mig själv. Det är mycket med skolan, nu, men jag vill göra klart den, även om jag inte kan vara en lika bra elev längre, för min passion för musiken kommer alltid att vara störst.

TT: Vilken är er relation till Melodifestivalen?

– Melodifestivalen har fått familjen samlad runt bordet, och det uppskattar jag med Mello, säger Liamoo.

– Jag kommer ihåg att det kändes som att det höll på ett halvår. Men när man är mitt i det går det över så fort. Speciellt när man kommer från "Idol", säger Hanna Ferm.