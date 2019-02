Little Steven till Sverige i sommar

Steven Van Zandt, även känd som Little Steven, kommer till Sverige i sommar. Den 1 juni intar Bruce Springsteens vapendragare Cirkus i Stockholm tillsammans med sitt band The Disciples Of Soul, meddelar Live Nation.

Van Zandt är främst känd som gitarrist i E Street Band och för sina skådespelarinsatser i "Sopranos" och "Lilyhammer".

2017 släppte han albumet "Soulfire", där han framför låtar som han tidigare skrivit åt andra. Skivan var hans första soloalbum på 18 år.