Riktigt så här har han aldrig låtit, konstaterar Håkan Engström.

Hade det inte varit för Jan Malmsjö hade Andreas Johnsson, snart 49, varit äldst med hästlängder i denna andra deltävling av Melodifestivalen.

Han gör en låt som känns väldigt mycket som han, fast ändå lite annorlunda. Modernare (läs: färre ackordskiften) än när han jobbar med Peter Kvint. Storslagen. Arenamässig. Producerad på ett vis som tyder på att han stött på namnet Avicii, men utan att riktigt kunna släppa sin inre Bono.

Who's gonna ride your wild horses? undrade denne en gång. I årets låt sjunger Andreas Johnson (tyvärr inte) om "Wild horses in the dark", det hade annars varit rimligt med tanke på armétemat - lite kavalleri har aldrig skadat ett melodifestivalsbidrag. Nej, han sjunger om "wild roses in the dark", och det får mig att undra vad som är poängen med blommor om de ändå inte syns? Är tanken att den lede fienden ska sticka sig på taggarna?

Texten rymmer fler frågetecken (även om de inte syns, det är ju mörkt). "We're driven by lust"? En hel armé!? Herreje. Fältherren formaterar sina trupper enligt modell från Linje Lusta.

Det engelska ordet lust betyder sällan eller aldrig lust, det betyder åtrå. Begär. Lusta. Om din engelskspråkiga polare frågar om du vill hänge med hen på en öl eller ett glas saft ska du inte svara "No, I have no lust".

Ja ja. Vad betyder låten, då? No heavy petting, detta rör sig mer om pepping. Den gör jobbet bra, och det gör Andreas Johnson också även om falsetten i uppgången till refrängen är ganska klen de två första gångerna han drar igenom låten. Ja, han är förkyld.

Han har tävlat i festivalen på ett eller annat sätt sju gånger förr. Den låt som detta mest påminner om är den han skrev åt Yohio för fem år sedan. Men Andreas är lite mer sansad ändå, inte fullt så arenamässig och bombastisk. Det kanske är på gott och ont?