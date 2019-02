Tre Kronor föll trots ledning: Jättebesviken

SHL:s skyttekung Emil Bemström gjorde mål i sitt andra byte i landslagsdebuten. Men drömstarten räckte inte för Tre Kronor. Tjeckien vände och vann med 5–2 på Hovet i Stockholm.

– Man är jättebesviken, säger förbundskapten Rikard Grönborg till C More.

Tre Kronor kunde ha fått en roligare premiär i hemmaturneringen i Stockholm. Rikard Grönborgs lag föll tungt efter att ha släppt in fem raka mål, tre i boxplay, och åkt på ett matchstraff (Färjestads Michael Lindqvist).

Ändå rivstartade svenskarna inför 6 377 åskådare på Hovet.

Junioren Emil Bemström slog till i numerärt överläge redan efter 2.25 när han prickade in 1–0 på ett mäktigt slagskott från sin specialposition i vänstra tekningscirkeln.

Så har stjärnskottet skjutit flera av sina 18 mål under en lysande debutsäsong med Djurgården i SHL där nio av målen kommit i just numerärt överläge.3

– Ett skott, ett mål. Turligt men kul, sade Bemström till C More i första periodpausen.

Men ett ungt och oerfaret svenskt lag med sammanlagt 163 landskamper kunde inte dra fördel av starten. I stället tvingades Magnus Hellberg, andremålvakt i fjolårets VM-guldlag, göra flera vassa räddningar. Bland annat tog han en straff i slutet av den första perioden från Radim Zohorna sedan Luleåbacken Oscar Engsund, en av fyra debutanter, rivit ned honom i fritt läge.

Tjeckien ställde ett betydligt mer erfaret lag på isen där de två mest rutinerade spelarna – backen Jakub Krejcik (79 landskamper) och forwarden och tremålsskytten Jan Kovar (111) – tillsammans slog den svenska totalen i antal landskamper.

Tjeckerna slog till två gånger om i den andra perioden – båda gångerna i numerärt överläge.

Första gången var det Bemström som åkte ut för en fasthållning. Då sköt Marek Kvapil 1-1.

Sedan kunde Jan Kovar göra 2-1 när Jonathan Davidsson satt utvisad.

– Det var inget vidare. Vi tappar för mycket puck i mittzonen och då kommer tjeckerna enkelt in i vår zon, sade lagkaptenen Philip Holm till C More.

Det blev ännu värre i tredje perioden. Jan Kovar gjorde sitt andra mål sedan backdebutanten Emil Djuse spelat fel och sedan åkte Färjestadsforwarden Michael Lindqvist på ett matchstraff sedan han knockat Tomas Filippi med en tackling i mittzon.

Under det fem minuter långa numerära överläget fullbordade Kovar sitt hattrick. Tjeckien gjorde 5–1 i tom svensk målbur innan Jonathan Davidsson putsade till siffrorna.

– Stundtals bra, stundtals inte så bra. Man är en vinnarskalle... man är jättebesviken. Vi vill aldrig förlora med 5–2, på hemmaplan speciellt, säger förbundskapten Rikard Grönborg til C More.

Grönborg har satsat på att förnya landslaget den här säsongen och flera unga talanger har fått chansen. Resultatmässigt har det dock gått sådär och de två enda vinsterna i de två inledande turneringarna har kommit mot just Tjeckien.

Nu blev det tredje gången gillt för tjeckerna.

Sverige ställs mot Ryssland på lördag och Finland på söndag.