Brittiska metalcorebandet Architects och svenska doombandet Witchcraft kommer till festivalen Borgholm Brinner i sommar, enligt ett pressmeddelande.

De ansluter till redan klara At The Gates, Opeth och Of Mice & Men samt husbandet In Flames.

Borgholm Brinner är In Flames egen musikfestival, som arrangeras i Borgholms slottsruin på Öland den 2–3 augusti.