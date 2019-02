Minnesord om Håkan Jälmby

Prästen Håkan Jälmby, Lund, har avlidit i en ålder av 69 år. Närmast anhöriga är hustrun Margaretha samt barn med familjer.

Den sista gången Håkan Jälmby och jag träffades, anade vi nog båda att det var just det. Vi konstaterade att vi båda fått läkarutlåtande, som under 2018 innehöll ordet ”deletär”.

Håkan påpekade stillsamt att ordet inte ingick i den juridiska och teologiska terminologin (Håkan hörde till båda fakulteterna och ägnade stor omsorg åt Studentsångföreningen, bland annat som aktiv sångare och revisor tillsammans med min kollega Peter Wahlberg. Håkan Jälmby och Peter Wahlberg var båda funktionärer i Lunds Studentsångare, dock inte samtidigt).

Vid flera tillfällen ställde Håkan upp som sångsolist. Det var en glädje för mig att kunna samla Olof Sundby och Håkan vid min flygel för att med mig som ackompanjatör sjunga Gluntarne och annan repertoar från epoken.

Håkan var mycket aktiv som präst. På 80-talet, då jag var sekreterare i kyrkorådet i Malmö S:t Petri församling, var Håkan präst i församlingen. Han var uppskattad av församlingsbor och av kollegor som präst och som skribent.

Så skrev han exempelvis artikeln ”En tröst i natten” i en skrift för Malmö fornminnesförening. Under de återkommande perioder, då Bedrich Janacek bad mig vikariera på orgelpallen i Domkyrkan, kom Håkan ofta till S:t Petri för att höra sina kollegor predika. Håkan blev en resurs i den stiftelse, som för några år sedan bildades för social sammanhållning i Skåne med representanter för olika samfund.

Sista gången min gamle lärare Mogens Wöldike kom till Lund, hade Wöldike med sig en gåva till oss i form av en bild från 1930-talet då Wöldike rest med sin kör från Köpenhamn till Lund. Sten Broman beskrev sedermera hur det besöket blev incitament till att en särskild domkyrkokör bildades i Lund.

Håkan och jag gladdes åt varje möte med Wöldike och Broman. Musiken i Domkyrkan förblev central för oss i decennier framöver.

Under 80-talet var Håkan Jälmby också en välsedd gäst då en grupp tonsättare umgicks i Lund och även per distans via telefon från Stockholm. Med referens till Tonsättarföreningen och STIM använde de ”klubbnamnet” STIMulanterna och bad mig föra anteckningar vid mötena.

I den krympande skaran ingick Sven Wilson och Erland von Koch. Efter deras död 2008 och 2009 gjorde Håkan Jälmby och jag gemensamt en sammanfattning för Maj Nodermann, dotter till domkyrkokapellmästaren Preben N.

Vid samma tid sammanställde vi också några anteckningar som jag fått då jag tjänstgjorde tillsammans med domprosten Bengt Åberg som intresserat sig för det musikaliska sambandet mellan Lunds domkyrka och Fulltofta församling.

Anders G Åkesson

Malmö