Det finns tre gator för att ta sig till och från Västra Hamnen. I öster via klaffbron på Stora Varvsgatan, i väster via Mariedalsvägen och Västra Varvsgatan. Den tredje vägen är Skeppsbyggaregatan, ett alternativ som jag bestämt avråder från att välja. Åtminstone under rådande trafiksituation. Här pågår gatubyggnadsarbeten som vittnar om säkerhetstänk och trygghetsaspekter hämtade från tidigt sekelskifte. Alltså det förra. Lokalisering, dimensionering och beskaffenhet på den temporära Skeppsbyggaregatan visar inga tecken på vad som betecknas som god trafikmiljö år 2019. Helhetstänket saknas.