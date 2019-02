Ekonomi

Greta Thunbergs namn skulle locka investerare

Klimataktivisten Greta Thunbergs namn nämndes flera gånger om när företaget We don't have time ville locka investerare genom en nyemission som hittills dragit in 10 miljoner kronor. Greta Thunberg själv ska dock inte ha fått någon information om hur hennes namn användes.