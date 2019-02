John Lundvik till Eurovision som låtskrivare

Nästa helg tävlar John Lundvik i Lidköping med låten "Too late for love". Men en plats i Eurovision i Tel Aviv har han redan. Svensken är nämligen en av låtskrivarna bakom Storbritanniens bidrag "Bigger than us", som framförs av artisten Michael Rice.

Det stod klart på lördagskvällen då låten vann den brittiska uttagningen "BBC Eurovision you decide".

Svenske Måns Zelmerlöw återvände som programledare för uttagningen för andra gången och i sändningen bjöd han på ett medley av brittiska Eurovisionlåtar.

"Låten har varit en del av mitt hjärta sedan första ton under skapandet av den. Och det känns speciellt extra kul att den gått till en så fin människa, artist och sångare som Michael Rice", säger Lundvik, i ett pressmeddelande.

"Bigger than us" har han skrivit tillsammans med Jonas Thander, Anna-Klara Folin och Laurell Barker.