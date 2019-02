Kommunerna fortsätter flyga trots löfte om fossilfritt 2020

Med hjälp av pengar från Helsingborgs klimatväxlingsprogram kan kommunala verksamheter köpa in elcyklar. Totalt köptes 55 sådana in under 2018. En del av dem används av hemvården, där undersköterskorna Angelica Albinsson, Alex Talundzic och Estella Paulino arbetar. Bild: Britt-Mari Olsson