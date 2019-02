Hon är Malmös artonde borgmästare och den första kvinnan på posten. Vi följde Carina Nilsson under en arbetsdag, från en lunch med Sydkoreas ambassadör till en skål med Melodifestivalens artister. Däremellan mötte hon fem gäster som betyder något alldeles särskilt för henne.

Några av Carina Nilssons företrädare på posten som borgmästare pryder väggarna i fullmäktigesalen. Bild: Peter Frennesson

– It was very nice to have you here. I hope that you will come back to Malmö.