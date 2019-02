Sitter det någon i källaren och kasserar in vår extra pensionärsskatt?

Vår nyvalde statsminister säger att vi i Sverige står upp för demokrati och människors lika värde och att när det går bra för Sverige ska alla få del! Det gäller tydligen allt och alla utom en stor del av Sveriges pensionärer.

Pensionärsskatten kan allvarligt skada skattesystemets legitimitet eftersom den strider mot likformighetsprincipen, enligt vilken lika inkomster ska beskattas lika. Enligt flera opinionsundersökningar anser en överväldigande majoritet i Sverige att pensionärer inte ska beskattas högre än förvärvsarbetande och de partier som vill avskaffa pensionärsskatten utgör en majoritet i riksdagen.

Även efter regeringens så kallade skattesänkning 2018 och vad som utlovades inför 2019, betalar många pensionärer mer i skatt varje månad jämfört med förvärvsarbetande med lika stor inkomst. Regeringen – och alla politiska partier – tar således orimligt små steg för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten! Detta ställt mot att den så kallade värnskatten har tagits bort!

Min fru och jag har varit pensionärer i snart fem respektive sju år och vi har alltid betalat vår rättmätiga skatt under de år som vi har förvärvsarbetat, utan att kunna smita undan de skatter som har beslutats av riksdagen. Våra månadslöner idag, liksom för flertalet andra pensionärer, består av statlig pension, tjänstepension och privat pension. Detta efter mer än 40 år i arbetslivet. I dagens Sverige är vi 100 000-tals pensionärer som betalar extra pensionärsskatt.

Jag roade mig med att mata in våra månadslöner/bruttopensioner i SPF:s ”pensionärskalkylator”. Jag rekommenderar alla som gör det att slå på högtalaren på datorn / plattan – en hisnande upplevelse! Jag fick känslan av att en stor del av våra pengar försvinner ned i ett stort svart hål! Eller kan det vara så att det sitter någon därnere i källaren och kasserar in just vår extra pensionärsskatt, som ska användas till något speciellt ändamål som vi inte känner till

100 000-tals pensionärer extrabeskattas tillsammans med oss på mångmiljardbelopp. En försiktig beräkning landar på minst 10 miljarder kronor per år!

Vän av ordning ställer sig kanske frågan om min fru och jag lever på svältgränsen. Självklart inte! Vi tycker att gruppen med fattigpensionärer – mestadels kvinnor – som enligt statistiken uppgår till ca 400 000 personer – har det avsevärt mycket sämre än vi har det. Pensionerna för denna grupp fattigpensionärer måste höjas rejält! Det finns en ”tilläggspension” i form av bostadstillägg (max 5 560 kronor per månad skattefritt), som alla har rätt att söka, men långt ifrån alla gör så.

Tv-programmet Uppdrag granskning har beskrivit hur pensionärer bosätter sig i länderna vid Medelhavet, främst Portugal, för att undvika betala skatt för sina tjänstepensioner. Jag är inte avundsjuk på de personer som valt att bo på sydligare breddgrader och gjort en god skatteplanering, utan snarare förbannad på att vi som valt att bo kvar i Sverige ska betala mer i skatt än dem som förvärvsarbetar!

Kommer ”pensionärsskatteläckan” att täppas till nästa år, 2020?

Ulf Skröder

Malmö