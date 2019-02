Trots torkan – stabila priser på åkermark

Från rekordnivåer har priset på åkermark svalnat. Men den minst bördiga marken i norr steg i värde markant under fjolåret.

Efter en rekordtopp 2016 har priserna sjunkit något. Sammantaget föll snittpriset på åkermark under 2018 med fyra procent till 134 000 kronor per hektar. Men skillnaderna är stora. Den finaste jorden, den mest bördiga, i delar av Skåne och Östergötland sjönk med sju procent till 324 000 kronor per hektar i snitt, medan den minst bördiga jorden i Norrland har stigit med 16 procent i pris till 22 000 kronor per hektar, enligt LRF Konsults statistik.

Siffrorna visar också att det är befintliga lantbrukare som köper upp merparten av marken. Under fjolåret stod dessa för 91 procent av alla köp. Tillskottet av helt nya lantbruksägare är därmed närmast obefintligt.

LRF Konsult tolkar det som att lantbrukarna har en framtidstro och ser att stordriftsfördelar är vägen framåt.

Bedömningen framåt är att priserna förväntas vara stabila.

"Torkan till trots är lantbrukare fortsatt optimistiska inför framtiden", skriver Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult i en kommentar.