Färjestad gick på knock i toppmöte

Fyra mål knappt sju minuter. Färjestad gick på knock i andra perioden och avgjorde toppmötet mot HV71. Det blev till slut 6–2 och Färjestad tog tillbaka serieledningen i SHL från Luleå.

I den första perioden hade Färjestad ett stort spelövertag i mötet mellan SHL:s två formstarkaste lag.

Men HV-målvakten Jonas Gunnarsson storspelade och såg till att det stod 1–1.

I andra perioden kom dock utdelningen retroaktivt.

Färjestad gjorde mål på – nästan – allt.

Fyra mål på åtta skott och alla mål inom loppet av 6.42 under andra halvan av mittperioden.

Daniel Viksten sköt 2–1, Joakim Nygård styrde in 3–1 i numerärt överläge, Johan Ivarsson avlossade stora bössan fram till 4–1 och Oskar Steen satte 5–1.

Storpubliken, 7 129, fredagsmyste medan besvikna HV-spelare fnyste.

– Det är under all kritik. Vi fallerar, sade HV-backen Didrik Strömberg till C More.

Hans lag kunde dock reducera till 5–2 genom Joakim Andersson innan mardrömsperioden var över.

Färjestads Oskar Steen var, trots målfyrverkeriet, inte helt nöjd:

– Det är väldigt svängigt. Det är väl inte så här vi vill ha det egentligen, men vi får utdelning på väldigt mycket, sade Steen, som gjorde ett mål och en assist, till C More.

Marcus Nilsson, som fastställde 6–2, blev poängbäst i hemmalaget med två mål och en assist.

Färjestad tog fjärde raka segern och har på två matcher efter landslagsuppehållet gjort tolv mål.

Redan på lördagen spelar Färjestad igen, då hemma mot Linköping.

HV71, som förlorat båda sina matcher efter landslagsuppehållet och ligger femma, får slicka såren till på söndag då Rögle väntar på hemmaplan.