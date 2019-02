Fjällgren anklagas för plagiat

Det hettar till inför lördagens delfinal i Melodifestivalen med ännu en plagiatanklagelse. Den tidigare skivbolagsdirektören Bert Karlsson tycker att Fjällgrens låt "Norrsken" är tydligt influerad av Avicii.

Även Aftonbladets recensent Markus Larsson går hårt åt låten.

"För det första fortsätter bidragets upphovsmän att, med förvånande skamlöshet, plundra Avicii. Jon Henrik Fjällgren lyckas med konststycket att jojka melodierna från både Tim Berglings 'Without you' och 'Sun is shining' med Axwell & Ingrosso", skriver Larsson i Nöjesbladet