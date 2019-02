Bättre resultat och orderingång för Saab

Försvars- och säkerhetskoncernen Saab redovisar ökad omsättning, orderingång och vinst före skatt under fjärde kvartalet. Samtidigt sänker bolaget utdelningen per aktie.

Saab redovisar en vinst före skatt på 1 324 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2018. Det kan jämföras med vinsten på 889 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Bolagets orderingång uppgick till 10 792 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med 6 586 miljoner under samma period 2017.

Omsättningen under kvartalet steg till 11 018 miljoner kronor, från 10 150 miljoner kronor ett år tidigare.

"Under 2018 stärkte Saab sin marknadsposition. Viktiga order erhölls, såsom ordern från Boeing avseende skolflygplanet T-X till det amerikanska flygvapnet", skriver Håkan Buskhe, vd för Saab i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4:50 kronor per aktie. Den totala utdelningen från bolaget höjs något, men då bolaget gjorde en nyemission av aktier under fjärde kvartalet blir utdelningen per aktie lägre än i fjol då bolaget delade ut 5:50 kronor per aktie.

"Intresset för Saabs erbjudande är högt. Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission om sex miljarder kronor i syfte att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa. Saabs stärkta kapitalbas ger möjligheter och förutsättningar att skapa ytterligare tillväxt framöver", skriver Buskhe.