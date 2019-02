Storseger för jagande Örebro

Inblandat i SHL:s bottenstrid och i stort poängbehov. Då kom 5–2-krossen och Örebro bröt en dyster trend mot topplaget Djurgården. Samtidigt satt sportchefen Niklas Johansson i slutförhandlingar med stormålvakten Jhonas Enroth.

På fredagskvällen kunde hemmafansen jubla över en viktig trepoängare i första matchen i back to back-mötet med Djurgården i en fullsatt och kokande Behrn arena.

Örebro bröt också en dyster trend mot Djurgården som hade vunnit båda de tidigare mötena lagen emellan den här säsongen och tagit totalt sju raka vinster mot närkingarna.

Samtidigt som laget fightades på isen florerade envisa rykten i arenan om att Örebros sportchef Niklas Johansson satt i slutförhandlingar med den meriterade svenska målvakten Jhonas Enroth, bara några timmar innan transferfönstret stängde.

Den förre landslagsmålvakten och VM-guldmedaljören har de två senaste säsongerna spelat för Dinamo Minsk i KHL.

Efter 13 minuter tryckte Örebrobacken Jonathan Andersson in första målet när han satte pucken i krysset bakom Robin Jensen. Tre minuter senare smällde Nick Ebert in nästa stenhårda puck för hemmalaget.

– Jag fick den riktigt bra uppe på blå. Det var bara att ta in den och smaska upp den i krysset, sade målskytten Jonathan Andersson till C More efter första perioden.

Knappt fem minuter in i andra perioden utnyttjade den vikarierande lagkaptenen Christopher Mastomäki ett misstag i gästernas zon och satte 3–0. Men lite senare reducerade först Niclas Bergfors och omgående därefter skickade Rodrigo Abols in 4–1.

I slutet av perioden tvingades Djurgårdskaptenen Jacob Josefson glida ut mot omklädningsrummet efter en olycklig kollision med Tyson Spink som resulterade en smäll mot huvudet. Enligt de första rapportera befaras en hjänskakning på landslagsforwarden.

Tidigt i den tredje perioden styrde Örebros Patrik Virta in femettan bakom olycklige målvakten Robin Jensen i powerplay. Och när nio minuter återstod avslutade Djurgårdens Jakob Lilja målskytten när han skyfflade in 5–2, också det i numerärt överläge.

Tack vare segern har nu Örebro en poäng ner till Mora som är precis under kvalstrecket.