Ett okänt antal kvinnor i Skåne har kopparspiraler som kan gå i bitar. Region Skåne har känt till de defekta spiralerna men valt att inte meddela de som kan vara drabbade. Efter att en bit fastnat i livmodern på en kvinna i Helsingborg överväger man nu att ändra sitt beslut.

I förra veckan rapporterade HD och Sydsvenskan om en kvinna vars kopparspiral gått sönder. Större delen av spiralen åkte ut av sig själv, men kvar i kroppen blev två plastbitar. Något som kan påverka hennes möjligheter att bli gravid.

Redan i slutet av förra året anmäldes ett tjugotal fall där spiraler av samma märke visat sig vara defekta.

Region Skåne har länge känt till att dessa spiraler var defekta, men valt att inte meddela kvinnorna om att de kan gå sönder. De hade helt enkelt inte möjlighet att kontakta kvinnorna med de potentiellt skadliga spiralerna.

— Kopparspiraler räknas inte som läkemedel utan som en medicinteknisk produkt. Då dokumenteras inte tillverkningsnumret och vi kan inte identifiera vilka som fått just de här spiralerna, säger Håkan Miörner som är tillförordnad regional chefläkare i Region Skåne.

Det som skiljer det senaste fallet från de tidigare är att spiralen kom ut av sig själv och att den del som fastnat i livmodern inte går att få ut. Kvinnan har gjort en Ivo-anmälan och fallet ska även Lex Maria-anmälas. Tidigare har spiralerna gått sönder i samband med att de plockades ut på mottagning.

I maj 2018 gick tillverkaren av kopparspiralerna ut med en rekommendation att inte ta ut spiralerna i förtid. Men efter det senaste fallet i Helsingborg ska Region Skåne se över sitt beslut inom de närmaste veckorna.

— Om vi ändrar ställningstagandet så får vi kontakta alla kvinnor som fått spiraler insatta under perioden. Det är en omfattande insats som vi kommer att göra ifall det är medicinskt motiverat, säger Håkan Miörner.

Det handlar om ett parti spiraler av märket Nova Plus som tillverkats under åren 2015-17. I Sverige har den sålts av medicinteknikföretaget Solann AB till Region Skåne och alla andra svenska landsting. Den första rapporten till Solann AB om en spiral som gått sönder kom från Skåne, i november 2017. Den felaktiga omgången spiraler drogs in av tillverkaren i februari i år, och alla partier som är sålda i Sverige har återkallats.

Sus barnmorskemottagningar har anmält tillverkaren, det spanska företaget Eurogine, till Ivo och Läkemedelsverket.