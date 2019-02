Tårar hotar Rebecka Karlssons bidrag

Den tidigare "Idol"-tvåan Rebecka Karlsson ser en stor utmaning med sin medverkan i Melodifestivalen – att hålla tillbaka tårarna efter att ha berättat om den tuffa uppväxten. – Jag tror att jag sjunger lite surt eftersom att jag känner gråt i halsen, berättar hon.

Rebecka Karlsson sjunger om sitt eget liv i "Who I am". I ett känslosamt inslag som visas innan hennes bidrag berättar hon om den mobbning som hon utsattes för i skolan. Under det första publika genrepet hade hon svårt att sjunga på grund av känslorna som vällde fram.