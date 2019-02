Lina Hedlund gick direkt till final, tillsammans med förhandsfavoriten Jon Henrik Fjällgren.

Veteranerna har haft det kämpigt i Melodifestivalen i år, men nu har det vänt. Lina Hedlund tävlar för sjätte gången och är redan klar för finalen, efter att hon slagit ut yngre förmågor som Dolly Style och Omar Rudberg från pojkbandet The Fooo. Också hennes svåger, Martin Stenmarck, är kvar i tävlingen även om han måste gå till Andra chansen innan han eventuellt får chansen att vinna sin andra final.

Överraskningarna var flera, men Jon Henrik Fjällgren var helt och hållet prognosen trogen: Han sjöng och jojkade sin elektroniska dansmusik-dänga ”Norrsken” till Friends arena där finalen avgörs 9 mars.

”Norrsken” hörde till de modernare bidragen, trots de etniska inslagen. Då var Lina Hedlunds låt mer traditionell: en lätt uppdaterad popschlager av det schwungiga slaget, en låt som hade kunnat tävla 2002 utan att någon höjt på ögonbrynen.

Det gjorde den inte, bara Lina Hedlund. Det året begick hon sin festivaldebut, tillsammans med systern Hanna, i låten ”Big time party”. Därefter har hon tävlat tre år med discogruppen Alcazar och nu två gånger som soloartist. Hon har nått finalen alla gånger utom en, men aldrig lyckats vinna. Närmast kom hon då Alcazar 2014 sjöng ”Blame it on the disco”.

Martin Stenmarck däremot har vunnit en gång. Det var hans premiärår, 2005, och låten hette ”Las Vegas”. Men i Eurovision Song Contest floppade den och hamnade sjätte sist.

Det skånska hoppet lever kvar, i form av Rebecka Karlsson och hennes låt ”Who I am”. Men den förra ”Idol”-deltagaren får också hon gå via Andra chansen, som avgörs om två veckor. Sämre gick det för de båda andra bidragen med skånsk inblandning. Vilma Davidsson är sedan förra våren med i trion Dolly Style, men i år slogs gruppen för första gången ut direkt. Omar Rudbergs ”Om om och om igen” har skrivits av bland andra Robin Stjernberg, Hässleholmskillen som representerade Sverige i ESC för sex år sedan. Också den röstades ut.