Nöje

Ariana Grandes "Thank u, next" slår rekord

Ariana Grandes senaste album gick rakt in på första plats på den amerikanska albumlistan Billboard 200. "Thank u, next" är också det popalbum som strömmats flest gånger under en vecka i USA.

Albumet släpptes den 8 februari och är popstjärnans fjärde Billboard 200-etta. Faktum är att det gått mindre än sex månader sedan Grande toppade listan förra gången med plattan "Sweetener", enligt Billboard