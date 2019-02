10cc på toppen var som en blandning av Steely Dan, Beatles och Bröderna Marx. På onsdag tar Graham Gouldman sin senaste version av bandet till Malmö.

Graham Gouldman på Nöjesteatern i Malmö hösten 2014. Bild: Albin Brönmark

10cc har blivit känt som bandet bakom mjukrockballaden ”I'm not in love”, och det är inte alldeles fel. Men 10cc var mycket mer än så. Under sina mest kreativa år skapade de den galnaste, mest infallsrika och mest mångbottnade pop som fortfarande gick att sjunga i duschen. Anarkistiska upptåg och perfektionistiskt utförande har sällan gått lika självklart hand i hand.