Tv: Se när 200 ton bro skjuts på plats över spåren vid Hjärup

Natten till söndagen sköts en ny vägbro på plats över järnvägen mellan Malmö och Lund. Här kan du se en snabbuppspelning av det tre timmar långa broskjutet som lockade över hundra åskådare.

Foto: Trafikverket

6 meter lång och mer än 200 ton. Det är siffror som visar på vilket gigantiskt, meccanoliknande bygge som Trafikverket ägnade sig åt ovanför järnvägsspåren norr om Hjärup under natten till söndagen.

Uppemot 150 åskådare hade samlats på en särskild utsiktsplats där medarbetare från Trafikverket guidade under arbetets gång. Kommunikatör Eva Oskarsson erkänner att det inte direkt var fråga om en actionföreställning, men var desto mer nöjd med själva förloppet.

– Det gick långsamt och säkert och helt utan dramatik. Precis så som det är tänkt. En annan bra sak med publiken var att vi fick chans att tacka för tålamodet som Hjärups- och Åkarpsborna visar här under bygget, säger hon.

Bron är en militärbro som förts ned till Skåne i delar och byggts ihop under de senaste två veckorna. Att skjuta den på plats var en av de sista delarna i processen. Under april månad kommer de första bilarna rulla över bron som kommer vara en tillfällig järnvägsöverfart under de fyra år som räls-utbyggnaden mellan Malmö och Lund pågår.

– Sedan kommer den att ersättas av en permanent bro i betong, men den tillfälliga måste vara längre eftersom den behöver sträcka sträcka sig över både fyrspåret och de tillfälliga spåren och dessutom över arbetsområdet, säger Eva Oskarsson.

Under arbetet med bron stod trafiken mellan Lund och Malmö helt stilla och kom igång igen klockan 09 på söndagsmorgonen.