Nanne Grönvall tillbaka med ny singel

Fakta

Aktuell med: Humorsingeln ”Jättekänd” med tillhörande musikvideo som hon har gjort tillsammans med komikern Per Andersson.

Melodifestivalen: Debuterade i tävlingen 1986 med bandet Sound Of Music och låten ”Eldorado”. Totalt har Nanne Grönvall varit med i Melodifestivalen tio gånger som artist och låtskrivare. I årets tävling är hon aktuell som en av textförfattarna till Arvingarnas bidrag "I do" som framförs under den fjärde deltävlingen i Lidköping 23 februari.

Karriär: Några av hennes mest kända hits är ”Avundsjuk”, ”Håll om mig” och "Vem som helst". Nanne Grönvall har också medverkat i flera musikaler och shower, däribland musikalen "Snövit". Under våren syns hon i "Annie", som spelas på Nöjesteatern i Malmö och på Lorensbergsteatern i Göteborg från och med mars.