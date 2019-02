Rekordhög andel kvinnor i Mincs startup-program

Sju av åtta bolag som antagits till vårens omgång av startup-acceleratorn Fast Track Malmö på Minc har en kvinna som medgrundare. Joel Larsson, som jobbar med acceleratorn, tror att detta också gör att Fast Track Malmös investeringsfond kan lyckas bättre än konkurrenterna.

En majoritet av bolagen som fått plats i Minc-acceleratorn Fast Track Malmö i vår har en kvinnlig medgrundare. Bild: Pressbild från Fast Track Malmö

Fast Track Malmö har under de senaste åren tagit in nya bolag vid tre tillfällen. Bolagen får en plats i programmet under fyra månader och dessutom en investering på 500 000 kronor från den ängelfond, Fast Track Capital, som är knuten till acceleratorn.