Ariana Grande dominerar topp tre på Billboard

Sångerskan Ariana Grande är den första artisten på mer än 50 år som lyckats inta de tre första platserna på amerikanska singellistan samtidigt. Det är ett rekord som tidigare endast innehafts av The Beatles 1964. Grandes låtar "7 rings", "Break up with your girlfriend, I'm bored" och "Thank u, next" ligger på plats ett, två och tre på Billboard Hot 100.

I april 1964 var det Beatleslåtarna "Can't buy me love," "Twist and shout" och "Do you want to know a secret" som återfanns på samma placeringar. Ariana Grande har samtidigt slagit rekordet för flest låtar på topp 40 av en kvinnlig artist, med elva låtar från albumet "Thank u, next" på topp 40 just nu.

"Thank u, next" är också det popalbum som strömmats flest antal gånger på en vecka i USA. Det gick rakt in på förstaplatsen på Billboard när det släpptes den 8 februari.